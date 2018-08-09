МВД Венесуэлы не исключает новых задержаний по делу о покушении на Мадуро

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил в четверг, что не исключает новых задержаний по делу о неудавшемся покушении на президента страны Николаса Мадуро.

Ранее власти сообщали о 19 подозреваемых в причастности к этому нападению с применением двух снаряженных взрывчаткой дронов. Часть из них, включая депутата парламента Хуана Рекесенса, уже задержаны, остальные пока скрываются, в том числе и за рубежом.

"Не исключаются новые задержания, розыск идет по всей территории страны", – заявил Ревероль на пресс-конференции в Каракасе.

Министр подтвердил, что, по данным следствия, задержанный и позднее лишенный парламентского иммунитета Рекесенс причастен к покушению. Также конфискована собственность другого подозреваемого Османа Дельгадо Табоски. Среди этого имущества – две строящиеся клиники в штате Карабобо, арест на которые будет наложен в ближайшие дни.

Ранее Венесуэла официально попросила США экстрадировать Табоски, сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса. Кроме того, Каракас намерен попросить об экстрадиции подозреваемых, скрывающихся в соседней Колумбии.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в минувшую субботу во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.