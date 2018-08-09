МВД Венесуэлы не исключает новых задержаний по делу о покушении на Мадуро

МЕХИКО, 9 авг – РИА Новости. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил в четверг, что не исключает новых задержаний по делу о неудавшемся покушении на президента страны Николаса Мадуро.
"Не исключаются новые задержания, розыск идет по всей территории страны", – заявил Ревероль на пресс-конференции в Каракасе.
Министр подтвердил, что, по данным следствия, задержанный и позднее лишенный парламентского иммунитета Рекесенс причастен к покушению. Также конфискована собственность другого подозреваемого Османа Дельгадо Табоски. Среди этого имущества – две строящиеся клиники в штате Карабобо, арест на которые будет наложен в ближайшие дни.
Ранее Венесуэла официально попросила США экстрадировать Табоски, сообщил глава МИД страны Хорхе Арреаса. Кроме того, Каракас намерен попросить об экстрадиции подозреваемых, скрывающихся в соседней Колумбии.