Сирия осудила удары арабской коалиции по колонне с детьми в Йемене

ДАМАСК, 9 авг — РИА Новости. Руководство Сирии решительно осуждает авиаудары арабской коалиции по колонне, перевозившей детей в городе Саада в Йемене, сообщается в заявлении МИД САР.

"Сирия решительно осуждает ужасное преступление, совершенное коалицией режима Саудов против колонны в Сааде в Йемен, которая перевозила детей, что привело к гибели большого количества детей и ранению остальных", — цитирует сирийское национальное агентство САНА.

Дамаск также заявил, что подобные действия доказывают преступную деятельность Эр-Рияда в Йемене, "является основным спонсором террористических группировок", пишет агентство.

Сирийское правительство возложило ответственность на страны запада за поддержку Саудовской Аравии, считая, что подобные действия со стороны США, Франции и Великобритании нарушают международные законы по правам человека и правам детей.

Ранее представитель МККК в Йемене Мирелла Ходейб сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. Между тем, представитель минздрава в контролируемой повстанцами Сане Юсеф аль-Хадери в Twitter сообщил, что в результате авиаудара по Сааде погибли свыше 40 человек, более 60 получили ранения.

В то же время подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на принадлежащее повстанцам министерство здравоохранения в Сане сообщил, что число погибших в результате ударов по автобусу, перевозившему детей в городе Саада, увеличилось до 47 человек, 77 человек получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.