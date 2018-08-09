Суд в Армении продолжит в пятницу рассмотрение жалобы на арест Кочаряна

ЕРЕВАН, 9 авг – РИА Новости. Апелляционный суд Армении в пятницу продолжит рассмотрение жалобы на арест экс-президента Кочаряна, сообщил журналистам его адвокат Айк Алумян.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде.

"Рассмотрение апелляции продолжится завтра в 14.00 (13.00 мск)", — сказал Алумян.

Другой адвокат Арам Орбелян отметил, что в четверг суд не успел выслушать все аргументы и продолжит заседание в пятницу. "Если суд успеет, то примет решение завтра, если нет, то, скорее всего, решение будет принято уже в понедельник", — пояснил Орбелян. По его словам, Кочарян свою вину не признает и ожидания у стороны защиты положительные.

Ранее Генпрокуратура Армении отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия.

В рамках дела о разгоне акций протеста в марте 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.