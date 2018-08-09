В Газе в результате атаки израильских ВВС ранены 18 человек

ГАЗА, 9 авг — РИА Новости. Израильская авиация атаковала многоэтажное здание в городе Газе спустя несколько часов после палестинского ракетного обстрела Беер-Шевы — одного из крупнейших городов на юге Израиля.

Пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра сообщил РИА Новости о 18 раненых в результате бомбардировки, которая продолжает начатый сутки назад обмен ударами.

"В больницу Аш-Шифа поступили 18 человек с ранениями, полученными при налете на здание аль-Месхаль в западной части города Газы", — сказал он.

Аль-Месхаль — это пятиэтажная постройка, где располагается культурный центр и театральный зал.

В четверг вечером на юге Израиля вновь сработали сирены тревоги, предупреждающие население о возможных новых ракетных пусках из сектора Газа. Перед этим реактивный снаряд типа "Град" разорвался в окрестностях Беер-Шевы, где живут 200 тысяч израильтян.

Обмен ударами продолжается уже сутки с небольшим перерывом, которому предшествовали сообщения СМИ о готовности группировок анклава вернуться к перемирию с Израилем.

Всего в ходе нынешнего раунда противостояния палестинцы выпустили по Израилю порядка 180 реактивных снарядов и мин. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по более чем 150 целям в секторе Газа. С палестинской стороны за сутки погибли по меньшей мере три человека, с израильской есть семеро раненых.