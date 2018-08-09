Маккейн обрадовался новым санкциям против России

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Республиканский сенатор Джон Маккейн в четверг выразил удовлетворение тем, что госдепартамент США двигается в направлении усиления санкций против РФ, об этом он написал в своем twitter.
Ранее США объявили, что на основании закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны вводят санкции против России, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества в британском Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.
Первый этап санкций предусматривает введение фактического запрета на поставки государственным или контролируемым государством компаниям оборудования двойного назначения путем отказа по умолчанию в выдаче лицензий на экспорт.
Ранее санкции в рамках этого закона вводили только против КНДР и Сирии. В обоих случаях власти США ограничились ограничениям на доступ к финансовым ресурсам и поставкам технологий двойного назначения.