Берлин призвал к деэскалации ситуации в секторе Газа

БЕРЛИН, 9 авг — РИА Новости. Германия всерьез озабочена ситуацией в секторе Газа, обращается ко всем участникам ближневосточного урегулирования с призывом способствовать деэскалации ситуации и выходу из сложившегося в регионе кризиса, заявили в четверг в МИД ФРГ.

"Вызывающая тревогу эскалация насилия прошлой ночи, когда несколько человек были убиты и многие ранены, вызывает серьезную озабоченность. Мы решительно осуждаем массированный ракетный и минометный обстрел израильских городов и деревень из Газы. Такие действия, которые угрожают жизни невинных людей, являются неоправданными. Мы надеемся, что все раненые быстро восстановятся. Наша позиция ясна: Израиль имеет право защищать свою безопасность и адекватно реагировать на атаки. В то же время крайне важно сделать все для того, чтобы избежать дальнейшего обострения. Никто не хочет, чтобы сектор Газа и юг Израиля вновь стали ареной крупного военного конфликта", — говорится в заявлении МИД.

"Мы обращаемся ко всем, кто может повлиять на ситуацию, чтобы противодействовать дальнейшему обострению ситуации. Все призваны внести свой вклад и стремиться к деэскалации и выходу из нынешнего кризиса. Все усилия, особенно со стороны Египта и ООН, для посредничества и разрешения продолжающихся споров, имеют нашу полную поддержку. Они сейчас более важны, чем когда-либо, и их необходимо продолжать еще более интенсивно", — считают в МИД ФРГ.

Израильские военные с вечера среды засекли пуски 180 ракет и мин из сектора Газа, перехватив свыше 30 из них и атаковав в ответ более 150 объектов боевиков. Палестинские медики говорят о трех погибших, с израильской стороны есть не менее семи раненых. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 целям на территории сектора Газа.

Россия обеспокоена ситуацией вокруг сектора Газа, сохраняются риски масштабной военной эскалации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.