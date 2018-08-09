В Пуэрто-Рико уточнили число погибших во время урагана в 2017 году

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек погибли в результате разрушительного урагана Мария в Пуэрто-Рико, признали власти района в докладе, представленном в конгресс США в четверг.

"По первоначальным сведениям, погибли 64 человека. Эти данные позднее были уточнены до 1,427 тысячи погибших", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Впервые власти региона официально признали, что изначальная цифра о числе погибших была занижена.

Ранее ряд СМИ сообщали, что реальное число жертв урагана может быть значительно выше официальных данных и превышать несколько тысяч человек, погибших как во время удара стихии, так и от его последствий — отсутствия медицинской помощи, из-за потери электроснабжения, антисанитарии и других последствий урагана.

Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико в сентябре 2017 года вскоре после того, как по территории прошел ураган "Ирма". Нанесенный ущерб оценивается в 90 миллиардов долларов: были полностью разрушены около 70 тысяч домов, еще около 300 тысяч получили повреждения.