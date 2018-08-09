Работу оператора "Vodafone-Украина" в Донбассе восстановили

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (80)

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Работа сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик восстановлена, сообщили в четверг в пресс-службе минсвязи ДНР.

Ранее минсвязи ДНР сообщило об отсутствии связи сотового оператора "Vodafone-Украина" в ДНР и ЛНР из-за аварии.

"Авария в сети Vodafone произошла из-за полного отсутствия электропитания на одном из узловых сайтов украинского оператора на территории ЛНР. В настоящее время электропитание сайта возобновлено. Связь "Vodafone-Украина" на территории ДНР и ЛНР восстановлена", — говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи ДНР.