Франция примет около 20 мигрантов с причалившего к берегам Испании судна

ПАРИЖ, 9 авг – РИА Новости. Франция примет около 20 мигрантов с судна Open Arms, которое прибыло к берегам Испании, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"В духе европейской солидарности" и "учитывая ситуацию в Испании, которая столкнулась с большим притоком мигрантов", Франция решила принять часть недавно прибывших мигрантов, отметили в президентской администрации.
Ранее сообщалось, что судно Open Arms получило разрешение от испанских властей войти в порт. Руководство Испании решило предоставить порт Альхесираса как более подходящий для приема мигрантов.
За это лето Open Arms уже дважды причаливало к испанским берегам. Четвертого июля 60 мигрантов, находившиеся на его борту, сошли в порту Барселоны. 21 июля судно зашло в порт Пальмы — на борту находилась иммигрантка из Камеруна, а также двое погибших — женщина и ребенок, которых не забрали ливийские военные во время спасательной операции.