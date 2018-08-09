Франция примет около 20 мигрантов с причалившего к берегам Испании судна

ПАРИЖ, 9 авг – РИА Новости. Франция примет около 20 мигрантов с судна Open Arms, которое прибыло к берегам Испании, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Судно Open Arms, на борту которого находятся 87 мигрантов, в четверг утром вошло в порт испанского города Альхесирас.

"В духе европейской солидарности" и "учитывая ситуацию в Испании, которая столкнулась с большим притоком мигрантов", Франция решила принять часть недавно прибывших мигрантов, отметили в президентской администрации.

Ранее сообщалось, что судно Open Arms получило разрешение от испанских властей войти в порт. Руководство Испании решило предоставить порт Альхесираса как более подходящий для приема мигрантов.

Первого августа активисты подняли на борт 87 человек, которые пытались добраться до берегов Италии из Ливии. Среди них — восемь несовершеннолетних. Восемьдесят четыре человека — выходцы из Судана, а также египтянин, сириец и выходец из Гамбии. Принять мигрантов отказались Мальта и Италия. Последние два дня судно курсировало между Тунисом и итальянским островом Сардиния. Активисты обратились к премьеру Испании Педро Санчесу с просьбой предоставить безопасный порт. Не дождавшись ответа, в понедельник Open Arms направилось к Испании.

За это лето Open Arms уже дважды причаливало к испанским берегам. Четвертого июля 60 мигрантов, находившиеся на его борту, сошли в порту Барселоны. 21 июля судно зашло в порт Пальмы — на борту находилась иммигрантка из Камеруна, а также двое погибших — женщина и ребенок, которых не забрали ливийские военные во время спасательной операции.