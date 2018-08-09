ЕК призвала США снять законодательные барьеры на поставки СПГ в Европу

БРЮССЕЛЬ, 9 авг – РИА Новости, Мария Князева. США необходимо снять законодательные барьеры на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Регулятивные ограничения со стороны США должны быть сняты", — говорится в релизе. В настоящее время законодательство США требует предварительного одобрения экспорта сжиженного природного газа в Европу, в то время как у ЕС нет нерыночных барьеров по импорту СПГ из США, пишет ЕК.

"Евросоюз ищет аналогичного подхода со стороны США, в частности, касательно устранения требования о предварительном одобрении экспорта СПГ в ЕС", — пишет Еврокомиссия.

В совместном заявлении ЕС и США после встречи главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа в конце июля говорилось, что Евросоюз хочет увеличить импорт СПГ из США для диверсификации своего энергоснабжения. Юнкер также заявлял, что ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа.