На Украине заявили о заказном характере убийства участника боев в Донбассе

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Первый заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин утверждает, что убийство в Бердянске участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко было заказным.

Ранее суд арестовал четверых задержанных по подозрению в убийстве Олешко.

"Сегодня в Бердянске заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по расследованию убийства Виталия Олешко. На сегодня могу полностью утверждать, что убийство заказное", — написал Аброськин на странице в Facebook в четверг.