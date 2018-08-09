Белорусские следователи отпустили из изолятора еще одну сотрудницу tut.by

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Следователи отпустили из изолятора временного содержания еще одну сотрудницу крупнейшего информационного портала Белоруссии tut.by Аннут Калтыгину, ранее задержанную по делу о несанкционированном доступе к подписке государственного агентства Белта, сообщил в четверг основатель портала Юрий Зиссер.

"Отпустили Анну Калтыгину", — написал он в Facebook . Ранее в четверг и изолятора была выпущена сотрудница портала Галина Уласик.

Во вторник СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. По данным комитета, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Был задержан ряд сотрудников tut.by и БелаПАН, в редакциях всех трех изданий прошли обыски. Несколько задержанных журналистов вечером во вторник были отпущены.

В среду СК подтвердил проведение следственных действий по "делу Белта" в редакциях еще трех СМИ, с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи". Кроме того, СК подтвердил задержание по этому же делу редактора интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" Алексея Жукова и фрилансера Павла Быковского, который сотрудничает с русской редакцией Deutsche Welle. В четверг была задержана главный редактор агентства БелаПАН Ирина Левшина.