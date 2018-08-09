Эксперты считают, что Белый дом хочет контролировать жестокость к России

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Введением новых антироссийских санкций администрация США пытается продемонстрировать, что именно она, а не конгресс, определяет степень жесткости политики в отношении России, а дело с отравлением Скрипалей является лишь предлогом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. В Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Ожидается, что первый пакет ограничений вступит в силу 22 августа. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта.

Выгодный повод

"Еще год назад после первой встречи Путина и Трампа в США началась мощнейшая атака на Трампа. Сейчас происходит то же самое, только на более высоком витке спирали… Администрация Трампа, которая находится под постоянным нажимом со стороны конгресса, прежде всего, по линии России, пытается перехватить инициативу и показать, что это она контролирует степень жесткости в отношении России, а не действует под диктовку конгресса. Когда в конгрессе предлагают супержесткие меры, администрация демонстрирует, что она не менее жестко настроена, но при этом у них своя позиция", — сказал РИА Новости политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Дело же Скрипалей, по его словам, является лишь поводом для введения новых ограничительных мер.

"То, что они взяли дело Скрипалей, отражает то, что администрация Трампа пытается уйти от неприятной для нее темы российского "вмешательства", на что опираются конгресс и демократы. Ведь они прежде всего за это наказывают Россию. А для администрации Трампа это не выгодно, потому что это является средством борьбы против нее, поэтому она нашла другой повод для жестких санкций", — отметил собеседник агентства.

При этом, подчеркнул Лукьянов, администрация американского президента сама себя ставит в безвыходное положение, так как дальше можно только ужесточать позицию, а не смягчать. "Ультиматум для того и ставится, чтоб его выполняли", — пояснил он.

Очередной акт недоверия

То, что отравление Скрипалей в британском Солсбери не является истинной причиной санкций, считает и заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев. Однако, по мнению эксперта, дело как раз в "российском вмешательстве".

"Это очередной акт недоверия к нам. Великобритания и Скрипали – это лишь повод. В основе этого вопроса стоят не Скрипали, а то, что Россия, по мнению американского истеблишмента, замахнулась на основы американской демократии, на якобы свободу выбирать президента", — сказал он.

По его словам, в санкциях нет ничего нового, так как подобная позиция сформировалась в американских правящих кругах ещё с 2014 года после известных событий на Украине.

"Это наносит огромный вред и нам, и президенту Трампу, который является нашим другом", — считает Ознобищев.

Санкции нанесут сильный вред

Сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко уверен, что подоплека новых жестких санкций США лежит еще глубже.

"Главная причина в том, что Россия еще в конце девяностых заявила, что она находится в оппозиции к американскому миропорядку. В этом и есть главная подоплека… Санкционная война продолжается уже с 2014 года, это просто следующий шаг в нашей длительной войне. Однако до этого санкции носили пробный характер, теперь же перешли к системе более серьезных экономических ограничений. Вред они нанесут сильный", — считает он.

Конца же этим санкциям не будет, по мнению Фененко, до тех пор, пока Москва не даст серьезного ответа.