В Эстонии торфяной пожар помешал найти ракету, выпущенную НАТО

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фрагменты ракеты, случайно выпущенной истребителем ВВС Испании в Эстонии, пока не обнаружены. Поисками занимаются почти сто человек, однако в районе предполагаемого падения начался торфяной пожар.
Что произошло
Седьмого августа испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000 участвовал в тренировочных полетах в воздушном пространстве Эстонии. По данным эстонских военных, в той же зоне находились еще один испанский и два французских самолета.
Эстонские военные заявили, что им удалось определить место падения ракеты. По словам командующего ВВС полковника Рийво Валге, известны воздушный коридор и зона в лесу со следами произошедшего взрыва. Предполагается, что ракета пролетела 80 километров и упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.
Расследованием инцидента занялись ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.
Что представляет собой ракета
AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Ракета содержит пять-десять килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США, ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и еще некоторых стран-членов НАТО.
Поиски и пожар
Поисками фрагментов ракеты занимаются почти сто человек, однако обнаружить их пока не удалось. На предполагаемое место падения отправились военнослужащие Первой пехотной бригады и ВВС, а также спасатели.
Поисковая операция осложняется тем, что в зоне вероятного падения ракеты загорелся торфяник. Спасатели приступили к его тушению вчера вечером, но пожар все еще продолжается. Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров, очаги находятся глубоко под почвой.
По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, пожар находится под контролем.
Реакция властей
Премьер-министр Юри Ратас назвал инцидент с пуском ракеты прискорбным. Об этом глава правительства написал в фейсбуке.
"Произошедший накануне неприятный инцидент, слава богу, обошелся без человеческих жертв, но все равно это очень прискорбно", — считает Ратас.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес выразила глубокое сожаление в связи с инцидентом. О подробностях телефонного разговора рассказал ее эстонский коллега Юри Луйк.
"Мы говорили с испанской коллегой об обстоятельствах случившегося и договорились, что будем тесно сотрудничать в поиске ракеты и проведении расследования", — приводит слова Луйка пресс-служба эстонского военного ведомства.
Что делают ВВС НАТО в Эстонии
У стран Балтии нет самолетов, пригодных для воздушного патрулирования. Поэтому с апреля 2004 года, когда эти страны вступили в НАТО, охраной их воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты других стран альянса. В 2012 году, на саммите НАТО в Чикаго, миссию продлили на неопределенный срок.
Испанские Eurofighter Typhoon и португальские F-16 базируются в Литве на аэродроме Зокняй, в пяти километрах от Шауляя. Французские истребители Mirage 2000 размещаются на авиабазе Эмари под Таллином, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для миссии.
"Страны второго сорта"
"Страны Восточной Европы для главных держав альянса – это что-то вроде полигона, где можно проводить учения, позволять себе халатность, как в данном случае. Здесь налицо вопиющая организация этих учений. И я вас уверяю: ни один пилот никакой страны не позволил бы себе так небрежно действовать в воздушном пространстве, допустим, Германии, Франции, Италии. А в Эстонии можно, в Румынии можно, в Польше можно, потому что для НАТО это страны "второго сорта". Здесь налицо факт пренебрежения", — сказал он в эфире радио Sputnik.