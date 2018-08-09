В Эстонии торфяной пожар помешал найти ракету, выпущенную НАТО

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Фрагменты ракеты, случайно выпущенной истребителем ВВС Испании в Эстонии, пока не обнаружены. Поисками занимаются почти сто человек, однако в районе предполагаемого падения начался торфяной пожар.

Что произошло

Седьмого августа испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000 участвовал в тренировочных полетах в воздушном пространстве Эстонии. По данным эстонских военных, в той же зоне находились еще один испанский и два французских самолета.

По ошибке Eurofighter Typhoon 2000 запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Пуск был произведен с высоты шесть километров.

Эстонские военные заявили, что им удалось определить место падения ракеты. По словам командующего ВВС полковника Рийво Валге, известны воздушный коридор и зона в лесу со следами произошедшего взрыва. Предполагается, что ракета пролетела 80 километров и упала в безлюдном болотистом лесном массиве в районе Йыэкюла неподалеку от природного заповедника Эндла.

Расследованием инцидента занялись ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

Что представляет собой ракета

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости. Ракета содержит пять-десять килограммов взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 километров. Кроме США, ракета состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и еще некоторых стран-членов НАТО.

Поиски и пожар

Длина ракеты типа AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр 18 сантиметров, вес — 152 килограмма. У ракеты предусмотрен режим самоликвидации, который включается в случае ошибочного запуска, однако сработал ли он, пока не сообщается.

Поисками фрагментов ракеты занимаются почти сто человек, однако обнаружить их пока не удалось. На предполагаемое место падения отправились военнослужащие Первой пехотной бригады и ВВС, а также спасатели.

Поисковая операция осложняется тем, что в зоне вероятного падения ракеты загорелся торфяник. Спасатели приступили к его тушению вчера вечером, но пожар все еще продолжается. Площадь возгорания составляет 900 квадратных метров, очаги находятся глубоко под почвой.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, пожар находится под контролем.

Реакция властей

"После того как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить точное место приземления ракеты", — сообщил пресс-секретарь эстонских Сил обороны Айво Вахеметс.

Премьер-министр Юри Ратас назвал инцидент с пуском ракеты прискорбным. Об этом глава правительства написал в фейсбуке.

"Произошедший накануне неприятный инцидент, слава богу, обошелся без человеческих жертв, но все равно это очень прискорбно", — считает Ратас.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес выразила глубокое сожаление в связи с инцидентом. О подробностях телефонного разговора рассказал ее эстонский коллега Юри Луйк.

"Мы говорили с испанской коллегой об обстоятельствах случившегося и договорились, что будем тесно сотрудничать в поиске ракеты и проведении расследования", — приводит слова Луйка пресс-служба эстонского военного ведомства.

Что делают ВВС НАТО в Эстонии

Ранее Луйк сообщил, что испанских пилотов отстранили от полетов над странами Балтии до выяснения обстоятельств произошедшего. Вместо них миссию продолжит подразделение ВВС Португалии.

У стран Балтии нет самолетов, пригодных для воздушного патрулирования. Поэтому с апреля 2004 года, когда эти страны вступили в НАТО, охраной их воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты других стран альянса. В 2012 году, на саммите НАТО в Чикаго, миссию продлили на неопределенный срок.

Испанские Eurofighter Typhoon и португальские F-16 базируются в Литве на аэродроме Зокняй, в пяти километрах от Шауляя. Французские истребители Mirage 2000 размещаются на авиабазе Эмари под Таллином, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для миссии.

"Страны второго сорта"

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что инцидент с ракетой в Эстонии демонстрирует отношение ведущих стран НАТО к государствам Восточной Европы.

"Страны Восточной Европы для главных держав альянса – это что-то вроде полигона, где можно проводить учения, позволять себе халатность, как в данном случае. Здесь налицо вопиющая организация этих учений. И я вас уверяю: ни один пилот никакой страны не позволил бы себе так небрежно действовать в воздушном пространстве, допустим, Германии, Франции, Италии. А в Эстонии можно, в Румынии можно, в Польше можно, потому что для НАТО это страны "второго сорта". Здесь налицо факт пренебрежения", — сказал он в эфире радио Sputnik.