Россия готовит запрос к ЦАР о телефоне убитого журналиста

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия готовит запрос к местному оператору ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС, сделанных одним из убитых российских журналистов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Правоохранительные органы ЦАР продолжают расследование случившегося. Важной уликой для следствия могут стать ноутбук, съемные носители информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центральноафриканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках, сообщениях, которые были сделаны с этого телефона", — сообщила Захарова на брифинге.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.