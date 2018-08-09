В МИД рассказали о последствиях американских санкций против Ирана

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Восстановление санкций США против Ирана будет иметь долгосрочные негативные последствия, в том числе для процессов на Ближнем Востоке, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом она подчеркнула, что Россия "остается приверженной плану (Совместному всеобъемлющему плану действий — ред.) и продолжит руководствоваться положениями резолюции 2231 СБ ООН".
"Насколько нам известно, такой же линии намерены придерживаться и другие участники плана действий", — добавила Захарова.
В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране, говорится в сообщении Еврокомиссии.