В МИД рассказали о последствиях американских санкций против Ирана

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Восстановление санкций США против Ирана будет иметь долгосрочные негативные последствия, в том числе для процессов на Ближнем Востоке, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Однозначно, эти действия американской администрации будут иметь долгосрочные негативные последствия для глобального режима нераспространения, а также дополнительно придадут негативный дестабилизирующий импульс в контексте ситуации на Ближнем Востоке", — сказала Захарова на брифинге.

При этом она подчеркнула, что Россия "остается приверженной плану (Совместному всеобъемлющему плану действий — ред.) и продолжит руководствоваться положениями резолюции 2231 СБ ООН".

"Насколько нам известно, такой же линии намерены придерживаться и другие участники плана действий", — добавила Захарова.

США с понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В ответ ЕС с 7 августа активировал законодательство, отменяющее на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Речь идет о вступлении в силу обновленного Блокирующего статута ЕС (Blocking Statute) от 1996 года, который призван смягчить влияние санкций США на интересы компаний ЕС, ведущих законный бизнес в Иране, говорится в сообщении Еврокомиссии.