В индийском МИД рассказали об отношениях с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг — РИА Новости. Отношения России и Индии на сегодняшний день остаются "превосходными" и не зависят от их контактов с другими государствами, заявил в четверг официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Наши отношения с Россией остаются превосходными и не зависят от отношений с другими странами", — сказал Кумар на брифинге. Таким образом высокопоставленный индийский дипломат ответил на вопрос одного из журналистов о возможной "обеспокоенности" в Нью-Дели в связи с перспективой обучения пакистанских военнослужащих в российских военных вузах.

"Отношения Индии и России проверены временем, они носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Эти отношения основаны на взаимном доверии, а также на уважении к ключевым интересам и особенностям друг друга. Я считаю, что после неформального саммита в Сочи наши отношения получили новое измерение, которое позволит углубить их еще сильнее", — подтвердил Кумар.

Как сообщило ранее Минобороны России, по итогам первого заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, которое прошло 6-7 августа, был подписан рамочный контракт "О приеме на обучение военнослужащих Исламской Республики Пакистан в военно-учебные заведения Минобороны РФ".

Таким образом, как отмечалось, была сформирована надежная нормативно-правовая база, позволяющая организовать полноценное обучение пакистанских военнослужащих в российских военных вузах.