Премьер Греции не намерен проводить досрочные выборы из-за пожаров

АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что не собирается по требованию оппозиции проводить досрочные выборы из-за катастрофических пожаров.

В Восточной Аттике 23 июля произошел пожар, в котором погибли 92 человека и почти 190 были ранены. Оппозиция возложила всю ответственность за трагедию на правительство и потребовала его отставки и проведения досрочных выборов.

"Важно не находить козлов отпущения, а расследовать причины трагедии. Важно принять необходимые меры, чтобы предотвратить такие катастрофы. Это важно, а не призывать к выборам с места пожарища", — сказал Ципрас, выступая в МВД Греции на презентации нового плана гражданской защиты.

Накануне лидер крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис заявил, что правительство должно 20 августа не праздновать выход из меморандумов с кредиторами, а объявить досрочные выборы. Правительство Греции намерено отметить окончание действия меморандумов, по которым страна вынуждена была согласовывать всю свою политику с кредиторами. "Единственное, что остается сделать Ципрасу, это 20 августа вместо фиесты объявить выборы. И затем, через четыре недели, греческий народ решит, с кем и каким путем он пойдет в будущее", — сказал Мицотакис в интервью газете "Катимерини".

Представитель правительства, комментируя эти призывы, заявил, что Мицотакиса не волнует страна, ее народ и его проблемы, все, о чем он заботится, — это вернуться во власть.