На юге Израиля сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Сирены тревоги прозвучали в Беер-Шеве, одном из крупнейших городов юга Израиля, предупреждая свыше 200 тысяч его жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Система предупреждения сработала после нескольких часов затишья и сообщений СМИ о готовности палестинских боевиков к перемирию.

"Сирены прозвучали в городе Беер-Шеве и региональном округе Лахиш", — сказано в сообщении. С вечера среды и до полудня четверга палестинские боевики выпустили порядка 180 реактивных снарядов и мин по югу еврейского государства. В ответ ВВС Израиля нанесли удары по более чем 150 целям на территории сектора Газа.