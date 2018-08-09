Ракета арабской коалиции была нацелена на пусковые установки хуситов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ракета арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией была нацелена на пусковые установки повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла" в йеменской Сааде, сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на заявление коалиции.

Ранее представитель Международного комитета Красного Креста в Йемене Мирелла Ходейб сообщила РИА Новости, что десятки людей, большинство из которых дети, пострадали после атаки на автобус в районе рынка Дахян в городе Саада на северо-западе Йемена. Между тем, представитель минздрава в контролируемой повстанцами Сане Юсеф аль-Хадери в Twitter сообщил, что в результате авиаудара по Сааде погибло свыше 40 человек, более 60 получили ранения.

"Удары по Сааде сегодня (в четверг — ред.) были нацелены по установкам, запустившим вчера баллистическую ракету по Джизану (на юге Саудовской Аравии — ред.)", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее коалиция заявила об успешном перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Йемена шиитскими повстанцами-хуситами по городу Джизан на юге королевства. Саудовское агентство SPA со ссылкой на представителя коалиции Турки аль-Малики сообщило, что один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения при падении фрагментов баллистической ракеты, сбитой ПВО Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.