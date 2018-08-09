Замглавы МИД обсудил с послом Эстонии возможный диалог между странами

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в четверг обсудил с новым послом Эстонии в Москве Маргусом Лайдре формирование атмосферы, необходимой для диалога между двумя странами, сообщил российский МИД.

"Состоялся обмен мнениями по основным вопросам российско-эстонских отношений, включая проблемные, и некоторым актуальным международным темам. Внимание посла было обращено на необходимость формирования надлежащей атмосферы двустороннего диалога и практического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи эстонский дипломат вручил Грушко копии своих верительных грамот.

Ранее генеральный директор департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что среди общественных деятелей республики, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, относительно которых есть подозрение, что они являются "агентами влияния" России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление спекуляцией, направленной на отвлечение внимания от собственных проблем. Она добавила, что возмущение вызывают и заявления некоторых эстонских политиков, обвиняющих посольство России в Таллине во вмешательство во внутренние дела из-за критического замечания о сборе эстонских ветеранов "Ваффен-СС" в местечке Синимяэ.

Это уже не первые подобные упреки в адрес РФ со стороны Эстонии. Ранее Москва неоднократно опровергала и называла голословными обвинения в том, что Россия якобы пытается вмешиваться в дела других стран.