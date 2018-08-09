Бывшего замглавы правления "Укргаздобычи" задержали при попытке дать взятку

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали бывшего первого замглавы правления компании "Укргаздобыча" Алексея Тамразова при попытке дать взятку в размере 200 тысяч долларов за содействие в снятии ареста с имущества, сообщил в четверг Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"После заявления о предложении взятки и получении доказательств задержан бывший первый заместитель председателя правления компании "Укргаздобыча" Тамразов при попытке дать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору Генпрокуратуры за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации (бывшего президента Украины – ред.) Виктора Януковича", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, операцию по задержанию бывшего чиновника провели Генпрокуратура и Служба безопасности Украины.