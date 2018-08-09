ВОЗ призвала ДРК усилить безопасность ее сотрудников, борющихся с Эболой

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Демократической Республики Конго (ДРК) обеспечить дополнительную безопасность ее сотрудникам, которые занимаются борьбой со вспышкой заболевания лихорадкой Эбола в стране, заявил РИА Новости директор регионального отделения по чрезвычайному реагированию Ибрагим Фолл.

По данным ВОЗ на 7 августа, в результате нынешней вспышки Эболы скончались 36 человек. Всего насчитывается 43 случая заражения, из которых 16 подтверждены лабораторными тестами. Пробы еще 33 человек с подозрением на Эболу в настоящее время находятся в лаборатории на исследовании.

"В настоящее время мы в основном работаем с системой ООН, получая советы о том, куда направляться и как. Это на самом деле помогло на данный момент, но, конечно, также очень важно, чтобы правительство (ДРК — ред.) обеспечивало все, чтобы защитить медработников и сотрудников гуманитарных миссий в этом районе", — заявил Фолл.

"Самая важная проблема — это ситуация с безопасностью. Мы находимся на территории, где действуют более 100 вооруженных группировок, 20 из которых все еще активны", — добавил Фолл. Он отметил, что в ДРК сейчас находятся 150 сотрудников ВОЗ и планируется отправка новых сотрудников на фоне распространения заболевания.

Фолл добавил, что властям ДРК необходимо сосредоточить внимание на развитии образования и здравоохранения, а также на разработке системы быстрого обнаружения, чтобы контролировать вспышки заболевания.

Ранее ВОЗ сообщила, что вакцинация от смертельного вируса лихорадки Эбола началась в провинции Северное Киву ДРК.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.