В Пентагоне обсудили размещение элементов ПРО в космосе, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пентагон и конгресс США обсуждают возможность размещения элементов противоракетной обороны (ПРО) в космическом пространстве, сообщает издание Defence News со ссылкой на главу агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенанта Сэмуэля Гривза.

По его данным, тема обсуждают "активно в течение последнего года". Речь идет о размещении в космосе специальных датчиков. Примерный план был представлен Гривзом на симпозиуме по космической и противоракетной обороне.

"Размещение сенсоров в космосе серьезно обсуждается и поддерживается, потому что мы обязаны сделать это", — заявил Гривз.

Сообщается, что базой для такой программы может стать уже существующая в США система оповещения об активности в космосе. Космические элементы ПРО, вероятно, смогут отслеживать ракеты с момента пуска и будут передавать информацию о перехвате цели.

США против международного регулирования



В конце июля Палата представителей конгресса США проголосовала за согласованную с Сенатом версию оборонного бюджета. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года. Сроки размещения в космосе перехватчиков не определены, но, по оценке ряда экспертов, речь может идти о ближайшем десятилетии.

В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.

Против размещения в космосе элементов американской ПРО выступил российский МИД. В ведомстве подчеркнули, что "действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности".

Сергей Лавров выразил уверенность, что США рассчитывают оставить сферу размещения оружия в космосе вообще без международного правового регулирования.

"Есть с конца нулевых годов российско-китайское предложение на конференции ООН по разоружению — проект договора о неразмещении оружия в космическом пространстве. Развивающиеся страны готовы обсуждать, Европа готова обсуждать, США в одиночку возражали и возражают против такого предложения", — отметил министр, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" 30 июля.

Тема была затронута и в Йоханнесбургской декларации, которую руководители стран-членов БРИКС подписали 26 июля в ознаменование десятилетия объединения. Главы пятерки призвали не превращать космос в арену для военной конфронтации и подчеркнули, что предотвращение размещения оружия в космосе "поможет избежать огромной опасности для международного мира и безопасности".