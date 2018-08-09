Палестинские боевики согласились прекратить обстрелы Израиля, сообщили СМИ

ГАЗА, 9 авг — РИА Новости. Палестинские боевики объявили о готовности остановить ракетные обстрелы Израиля при условии прекращения огня противником, передает телеканал "Аль-Джазира".

За 17 часов противостояния палестинцы выпустили 180 реактивных снарядов и мин, на которые израильская авиация ответила ударами по более чем 150 целям на территории анклава.

"Объединенный оперативный штаб палестинского сопротивления объявил о завершении нынешнего раунда эскалации и увязывает поддержание затишья с поведением оккупантов", — сообщил телеканал.

Израильтяне в подобных случаях обычно не признают наличия договоренностей с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".

После новостей о восстановлении перемирия на юге Израиля вновь сработали сирены тревоги, оповещая местных жителей о возможных новых обстрелах из сектора Газа.

Обмен ударами, который начался минувшим вечером, стал уже четвертым раундом боевых действий между Израилем и палестинскими группировками за последние месяцы. Предыдущие — в конце мая и дважды в июле — имели схожую продолжительность, интенсивность и завершались благодаря посредничеству Египта и ООН.

В этот раз, по данным палестинских медиков, израильские бомбардировки унесли жизни трех жителей сектора Газа. С израильской стороны есть не менее семи раненых.