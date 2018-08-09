В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости. Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции двух сталкеров, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

"Двое жителей Киева 18 и 22 лет незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении.

По данным полиции, сталкеров обнаружили вблизи отселенного города Припять.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.