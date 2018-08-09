Константина Меладзе задержали при пересечении украинской границы, пишут СМИ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Композитора Константина Меладзе задержали венгерские пограничники, сообщил "Канал 24" со ссылкой на источник в Государственной миграционной службе Украины.

По данным телеканала, в понедельник музыкант пытался на автомобиле въехать на территорию Евросоюза через пропускной пункт "Лужники — Берегшурань" в Закарпатской области.

Сотрудники погранслужбы Венгрии отобрали у Меладзе загранпаспорт, поскольку обнаружили в нем потертости. Они заподозрили музыканта в подделке штампа.

Источник телеканала добавил, что композитору запретили въезд в ЕС до 2020 года.

Константин Мелазде — советский и украинский композитор, продюсер своего брата, известного российского певца Валерия Меладзе, певицы Веры Брежневой, групп "ВИА Гра" и MBAND, пишет песни для их репертуара.