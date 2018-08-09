Центристы в Пакистане сообщили, сколько мест в парламенте получит коалиция

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг — РИА Новости. Победившая на парламентских выборах в Пакистане центристская партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость, PTI) по итогам переговоров с другими политическими объединениями гарантировала себе поддержку более 180 из 342 депутатов Национальной ассамблеи, сформировав таким образом правящую коалицию, заявил в четверг официальный представитель PTI Фавад Чоудхури.

По его словам, после того, как "Техрик-е-Инсаф" заручилась поддержкой Народной партии Белуджистана (НПБ-М), альянс получил свыше 180 мест в нижней палате парламента страны, преодолев порог в 172 места, что было необходимо для создания правительства.

Уступившие "Техрик-е-Инсаф" другие крупные партии: "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие в парламенте 64 и 43 места соответственно, ранее договорились выработать "скоординированную совместную стратегию действий" после того, как PTI сформирует новый кабмин.

Выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) Пакистана, а также в региональные законодательные органы страны прошли 25 июля. По результатам голосования "Техрик-е-Инсаф" получила 115 из 272 общих мест в парламенте, не набрав простого большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства. По этой причине вскоре после оглашения предварительных итогов выборов "Техрик-е-Инсаф" вступила переговоры с другими политическими объединениями и независимыми кандидатами в целях создания правящей коалиции.

За плечами 65-летнего лидера партии Имрана Хана, который в прошлом прославился как капитан сборной Пакистана по крикету, 22 года политической карьеры. Хан уже заявил, что 11 августа намерен принести присягу в качестве нового премьер-министра страны. Согласно другим сведениям, церемония принесения присяги может состояться 14 августа.