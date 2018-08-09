Минобороны Южной Кореи намерено реформировать киберкомандование

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи представило план реформирования киберкомандования, оказавшегося в центре скандала в связи с вмешательством в выборы, командование лишится функции ведения "психологической войны".

Согласно пресс-релизу министерства, планируется "полностью упразднить функцию "психологической кибервойны", которая оказалась в центре политических противоречий, и реорганизовать и усилить структуру, чтобы позволить сконцентрироваться на обязанности ведомства по ведению "киберопераций".

План реформирования предназначен для "полной реорганизации обязанностей и функций киберкомандования" и призван вернуть доверие к ведомству.

Подразделение также должно сменить название на "Командование кибероперациями" и перейдет в подчинение председателю комитета начальников штабов. Кроме того, планируется увеличить численность личного состава и состав подразделений для усиления обороноспособности при ведении кибервойны.

Ранее минобороны Южной Кореи начало повторное внутреннее расследование возможного вмешательства киберкомандования в президентские выборы 2012 года. В ноябре прошлого года бывший министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин был арестован по подозрению в использовании подразделения кибербезопасности для манипулирования общественным мнением в пользу консерваторов и подрыва имиджа оппозиции.

На выборах в 2012 году победила кандидат от консерваторов Пак Кын Хе, опередив представителя либералов Мун Чжэ Ина примерно на 3,5% голосов избирателей. После импичмента Пак Кын Хе из-за крупнейшего в истории страны коррупционного скандала были проведены досрочные выборы в мае 2017 года, на которых Мун Чжэ Ин все же одержал победу.