БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. НКО "Русская гуманитарная миссия" передала в четверг современную машину "мобильной клиники" в дар муниципалитету Пожега в горах на западе Сербии, передает корреспондент РИА Новости.

"Русская гуманитарная миссия" в конце прошлого месяца начала проект совместно с муниципалитетом Пожега. За две недели врачи объехали десятки удаленных горных сел, жители которых получили бесплатный медицинский осмотр и помощь врачей. В оснащенном по последнему слову медицинской техники автомобиле может не только быть оказана первая помощь, но и проведена срочная операция. В четверг машину "Мобильной клиники" стоимостью 90 тысяч евро поликлинике города Пожега вручили директор НКО Алексей Полковников и посол России в Сербии Александр Чепурин.

"Вручаем вам этот небольшой подарок как знак вечной русско-сербской солидарности. Это дар не от государства России, а от добрых людей, которые собрали деньги. Надеюсь, он будет востребован и поможет жителям Пожеги и окрестностей", — заявил Чепурин.

В июле 2017 года НКО "Русская гуманитарная миссия" передала в дар больнице в Медведже на юге Сербии новую машину скорой помощи.

НКО действует в Сербии около трех лет и занимается рядом проектов по помощи медицинским центрам республики, оснащения классов русского языка в сербских школах по современным стандартам и организации обмена опытом между российскими и сербскими медиками.