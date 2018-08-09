БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. НКО "Русская гуманитарная миссия" передала в четверг современную машину "мобильной клиники" в дар муниципалитету Пожега в горах на западе Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
"Вручаем вам этот небольшой подарок как знак вечной русско-сербской солидарности. Это дар не от государства России, а от добрых людей, которые собрали деньги. Надеюсь, он будет востребован и поможет жителям Пожеги и окрестностей", — заявил Чепурин.
В июле 2017 года НКО "Русская гуманитарная миссия" передала в дар больнице в Медведже на юге Сербии новую машину скорой помощи.
НКО действует в Сербии около трех лет и занимается рядом проектов по помощи медицинским центрам республики, оснащения классов русского языка в сербских школах по современным стандартам и организации обмена опытом между российскими и сербскими медиками.