В ДНР назвали обвинения Киева в обстреле КПП провокацией

ДОНЕЦК/КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Обвинение ополчения в обстреле пункта пропуска "Майорское" в Донбассе – провокация Киева, а также попытка отвлечь внимание общественности от обстрелов населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков, заявили в четверг РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Ранее в четверг начальник пресс-службы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ополченцы более часа обстреливали КПП "Майорское" в Донбассе, пропуск людей был приостановлен.

Представитель командования ДНР заявил, что ополченцы полностью соблюдают режим прекращения огня.

"Обстрелов на данном направлении сегодня утром зафиксировано не было. Не исключаем, что это очередная провокация Киева для обвинения республики в нарушении минских соглашений, а также попытка переключить внимание общественности от обстрелов Горловки со стороны ВСУ", — сказал он.