В Таиланде погиб россиянин

БАНГКОК, 9 авг – РИА Новости. Тело россиянина, погибшего не менее двух недель назад, обнаружено полицией провинции Удон Тхани на северо-востоке Таиланда, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

"Тело гражданина РФ Фирсова Владимира Владимировича, 1960 года рождения, уроженца Салехарда, было найдено в лесу в провинции Удон Тхани на северо-востоке Таиланда", — сообщил агентству дипломат.

"Опознать россиянина удалось по сделанной полицейскими фотографии, его узнали его дочь и сын, живущие в Тюмени", — добавил консул.

Он сообщил также, что консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с полицией провинции Удон Тхани, которая расследует гибель россиянина, и с родными Фирсова. Полиция выдвигает версию самоубийства, однако родные погибшего считают, что это маловероятно, так как причин для самоубийства у россиянина не было.

"Дочь и сын погибшего рассказали, что у их отца были большие планы на будущее. Как и зачем он оказался в Удон Тхани, вдалеке от обычных маршрутов российских туристов, мы пока выясняем", — сказал Пронин.