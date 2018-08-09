Цветы на улицах Парижа в память о погибших и пострадавших в терактах. Архивное фото

Цветы на улицах Парижа в память о погибших и пострадавших в терактах. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 9 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Террористическая группировка "Исламское государство"* после кровавых терактов осенью 2015 года в Париже и весной 2016 года в Брюсселе готовила террористические атаки в других странах Европы, сообщила в четверг телерадиокомпания RTL.

По ее данным, в ходе совместного расследования, которое ведется с ноября 2016 года спецслужбами ряда европейских государств, установлено, что террористическая сеть ИГ* планировала теракты на территории от "Португалии до Западных Балкан".

По информации RTL, следствие установило еще троих граждан Бельгии, подозреваемых в подготовке террористических атак в Париже и Брюсселе. Один из них — 30-летний брюсселец Шакир Ш. уже был подвергнут допросу, но оставлен на свободе. Второй – Мохамед Салахеддин Л., 39-летний житель столичной коммуны Моленбек, находится в розыске.

Наконец, третий — 29-летний Сами Джиду, погиб в рядах боевиков в Сирии, сообщает телерадиокомпания.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.