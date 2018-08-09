В Одесской области столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы

ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Одесской области. 9 августа 2018

ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Одесской области. 9 августа 2018

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Одесской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, авария произошла около 02.00 мск на Николаевской трассе. Mercedes с иностранными номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.

"В результате четверо пассажиров легковушки и трое пассажиров микроавтобуса были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. К сожалению, от полученных травм один из пассажиров Mercedes — 40-летний гражданин соседнего государства, в больнице скончался", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.