Армейская служба тыла объявила об ограничениях для жителей юга Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 авг — РИА Новости. Армейская служба тыла Израиля утром 9 августа обнародовала указания гражданам в связи с эскалацией напряженности в районах, прилегающих к границе с сектором Газы: жители юга страны, подвергшегося ночью массированному ракетному обстрелу, могут выйти на работу только в помещениях и непосредственной близости к убежищу.

Кроме этого, утром в целях безопасности было прекращено железнодорожное сообщение между городами южных районов.

Служба тыла ввела также ряд других ограничений в этой части страны: прекращены сельскохозяйственные работы на расстоянии до 7 км от границы сектора Газы, закрыты пляжи. Запрещены общественные мероприятия на открытом пространстве. В закрытых помещениях с бомбоубежищами и комнатами безопасности разрешены мероприятия с участием не более 300 человек.

Особые распоряжения касаются учебных заведений и мест отдыха детей. Закрылись все летние лагеря. Прекратил работу колледж "Сапир" в Сдероте — городе, где есть раненые и пострадавшие от ночных обстрелов. Студенты колледжа предупреждены о переносе занятий и экзаменов.