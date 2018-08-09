Около 2,5 тысячи русских могил на кладбище во Франции требуют реставрации

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Около 2,5 тысячи русских надгробий на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в пригороде французской столицы могут потребовать реставрации, рассказал в интервью РИА Новости глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Париже Константин Волков.

"Тема поддержания и сохранения находящихся за рубежом мест погребения, русских некрополей, приобрела для РЦНК в Париже особую важность в 2016 году после внесения "русского каре" кладбища Сент-Женевьев-де-Буа в перечень мест, имеющих историко-мемориальное значение для России", — напомнил Волков.

Он добавил, что "с тех пор появилась возможность серьезно заниматься вопросами его реставрации и сохранения захоронений в надлежащем виде".

"Сейчас завершается работа по инвентаризации надгробий. По предварительной оценке, около 2500 надгробий в "русском каре" могут потребовать реставрации. Уверен, что не менее важной остается задача сохранения и других русских некрополей, разбросанных по территории Франции", — подчеркнул глава РЦНК.

На кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем похоронены выдающиеся представители русской эмиграции. В их числе русский философ протоиерей Сергий Булгаков, писатели Иван Бунин и Иван Шмелев, председатель Временного правительства князь Георгий Львов, генерал-лейтенант Николай Лохвицкий, кинорежиссер Арсений Тарковский. Первые захоронения на русской части кладбища, которое до сих пор является действующим, датируются 1927 годом. Всего на Сен-Женевьев-де-Буа находится более 5 тысяч могил, в которых покоятся около 15 тысяч русских.

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