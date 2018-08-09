У берегов Турции погибли девять мигрантов

АНКАРА, 9 авг — РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула в Эгейском море в районе Кушадасы турецкой провинции Айдын, девять человек погибли, передает в четверг агентство Anadolu.
По словам мигрантов, в лодке находились 13 человек, пытавшихся добраться до Греции.
Нелегалы часто используют Турцию как транзитную территорию на пути к европейским берегам. Как правило, мигранты пытаются попасть морским путем с побережья Эгейского моря в Грецию, реже — с черноморского побережья в Болгарию и Румынию.