В ДНР сообщили о сбое в работе оператора Vodafone из-за аварии

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Связь сотового оператора "Vodafone-Украина" отсутствует в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках из- за аварии, сообщили в четверг в пресс-службе минсвязи ДНР.

В январе в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что работа сотового оператора "Vodafone-Украина" нарушена из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Вопрос восстановления работы мобильного оператора поднимался на встречах контактной группы по Донбассу в Минске. В конце апреля связь была восстановлена. Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявлял, что для бесперебойной работы "Vodafone-Украина" необходимо разработать "дорожную карту" обслуживания мобильных сетей украинского сотового оператора.

"Из-за аварии на телекоммуникационной сети Vodafone в настоящее время связь украинского мобильного оператора отсутствует и в ДНР, и в ЛНР", — говорится в сообщении пресс-службы минсвязи ДНР. В ведомстве уточнили, что авария произошла на территории ЛНР.