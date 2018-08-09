Премьер Индии Моди может не поехать на Генассамблею ООН, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди с высокой долей вероятности не примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 25 сентября по 1 октября текущего года, передает агентство PTI.

По данным агентства, которому удалось ознакомиться с предварительным списком участников, Индию на этом мероприятии вместо Моди будет представлять министр иностранных дел страны Сушма Сварадж. Планируется, что она выступит на заседании высокого уровня, которое состоится 29 сентября. На 72-й сессии ГА ООН в 2017 году Индия также была представлена на уровне главы МИД.

Как отмечает агентство, среди списка участников также заявлен премьер-министр Пакистана, имя которого пока не определено. Ведущие государственные СМИ и политические аналитики сходятся во мнении, что новым главой правительства Исламской Республики станет лидер победившей на парламентских выборах партии "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан. За плечами 65-летнего Хана — 22 года политической карьеры, и в своих недавних выступлениях он однозначно дал понять, что не намерен отказываться от давних амбиций и уступать кресло премьера кому-либо еще.

Ожидается, что Хан принесет присягу в качестве нового премьер-министра Пакистана не раньше 11 августа.