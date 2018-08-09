Премьер Индии Моди может не поехать на Генассамблею ООН, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди с высокой долей вероятности не примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 25 сентября по 1 октября текущего года, передает агентство PTI.
Как отмечает агентство, среди списка участников также заявлен премьер-министр Пакистана, имя которого пока не определено. Ведущие государственные СМИ и политические аналитики сходятся во мнении, что новым главой правительства Исламской Республики станет лидер победившей на парламентских выборах партии "Техрик-е-Инсаф" Имран Хан. За плечами 65-летнего Хана — 22 года политической карьеры, и в своих недавних выступлениях он однозначно дал понять, что не намерен отказываться от давних амбиций и уступать кресло премьера кому-либо еще.
Ожидается, что Хан принесет присягу в качестве нового премьер-министра Пакистана не раньше 11 августа.