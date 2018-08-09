МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новые санкции США против России в связи с "делом Скрипалей" ничем не обоснованы и деструктивны для двусторонних отношений, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В среду администрация США объявила о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

"Подозреваю, что речь идет о банальном намерении артикулированно поддержать ближайшего союзника США в Европе, Великобританию, и еще раз повысить накал антироссийской кампании для других членов НАТО, которые сейчас через Евросоюз "отбиваются от рук", демонстрируя несогласие с американской санкционной политикой по Ирану. Иначе объяснить эту ничем не обоснованную, вырванную из контекста реального хода следствия и деструктивную для двусторонних отношений инициативу просто невозможно", — сказал Косачев.

По его словам, если информация о санкциях подтвердится и они будут введены в анонсированном объеме, это будет означать, что США в очередной раз продемонстрируют "поведение полицейского государства, выбивающего доказательства из подозреваемого угрозами и пытками, а в конечно счете — вершащего наказание без преступления в худших традициях приснопамятных судов Линча".

"Особую обеспокоенность вызывает то, что речь в данном случае идет уже не об инициативах отдельно взятых конгрессменов, так и не вышедших из ража избирательной кампании двухлетней давности, но об осознанных действиях администрации президента и его госдепартамента, не уполномоченных выступать с такими инициативами без ведома Трампа", — полагает глава комитета.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.