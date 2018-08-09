Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в деятельности ИГ*

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Австралийские власти лишили гражданства пять человек "с двумя паспортами" в связи с их участием в деятельности террористической группировки "Исламское государство"* за рубежом, заявил министр Австралии по делам миграции Питер Даттон.
По его словам, с момента вступления в силу соответствующих поправок в 2015 году гражданства Австралии лишились шесть человек "с двумя паспортами". Ранее сообщалось, что вводить аналогичные меры в отношении тех, у которого есть только гражданство Австралии, у властей страны нет.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.