Пятерых австралийцев лишили гражданства за участие в деятельности ИГ*

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Австралийские власти лишили гражданства пять человек "с двумя паспортами" в связи с их участием в деятельности террористической группировки "Исламское государство"* за рубежом, заявил министр Австралии по делам миграции Питер Даттон.

"Могу подтвердить, что еще пять лиц утратили статус австралийского гражданина из-за их участия в "Исламском государстве" за рубежом", — говорится в заявлении министра, размещенном на его официальном сайте. Министр отметил, что эти люди "действовали против интересов Австралии, вступив в контакт с терроризмом, и, по сути, сделали выбор в пользу того, чтобы покинуть австралийское сообщество".

По его словам, с момента вступления в силу соответствующих поправок в 2015 году гражданства Австралии лишились шесть человек "с двумя паспортами". Ранее сообщалось, что вводить аналогичные меры в отношении тех, у которого есть только гражданство Австралии, у властей страны нет.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.