Защита арестованного в США Никулина попросила о психиатрической экспертизе

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Защита российского гражданина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США, направила запрос на его психиатрическое обследование, рассказал РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.

"На самом деле это не моя инициатива (отправить запрос на психиатрическую экспертизу). Судья дал подобную рекомендацию. Мы ее исполнили", — сказал адвокат. И напомнил, что ранее в СМИ обсуждалась тема, что возможно его подзащитный подвергался воздействию психотропных средств в Праге.

Однако адвокат добавил, что доверять в этом вопросе можно только врачам, которые уполномочены проводить подобное освидетельствование.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.