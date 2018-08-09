При падении сбитой саудовскими ПВО ракеты из Йемена пострадали 11 человек

КАИР, 9 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения при падении фрагментов запущенной из Йемена баллистической ракеты, сбитой ПВО Саудовской Аравии, об этом сообщает информационное агентство королевства SPA со ссылкой на заявление представителя арабской коалиции Турки Аль-Малики.

Ранее коалиция заявила об успешном перехвате запущенной с территории Йемена шиитскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты.

По словам аль-Малики, которого цитирует SPA, сбитая ракета должна была упасть в многолюдном жилом квартале города Джизан, расположенном на юге королевства. По его словам, "вследствие падения обломков ракеты, погиб один гражданин Йемена, еще одиннадцать человек получили небольшие ранения".

Хуситы регулярно обстреливают территорию соседней Саудовской Аравии в ответ на ее участие в конфликте в стране с 2015 года в арабской коалиции на стороне йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади и бомбежки позиций хуситов. В последнее время ракеты хуситов стали достигать столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.