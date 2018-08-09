Задержанных в США за мошенничество россиян хотят перевести в другую тюрьму

НЬЮ-ЙОРК, 9 авг — РИА Новости, Ирина Андреева. Четырех задержанных в США россиян по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег могут перевести в тюрьму Нью-Йорка, где уже находится пятый гражданин РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.
Сейчас в тюрьме Нью-Йорка находится только гражданин РФ Максим Суверин, с которым российским дипломатам удалось встретиться во вторник.
"Мы ожидаем, что остальных задержанных россиян тоже могут перевести в тюрьму Нью-Йорка", — сказал Топольский.
Он пояснил, что это связано с тем, что запросы на задержание этих граждан были выданы ньюйоркским офисом ФБР.
В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых несколько россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Минюст США сообщил РИА Новости имена пятерых граждан РФ: Максим Суверин, он уже находится в тюрьме Нью-Йорка, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, которые находятся в тюрьмах других штатов.
Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.
Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы, а также сговор с целью отмывания денег, за что предусмотрен срок 20 лет.