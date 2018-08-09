Задержанных в США за мошенничество россиян хотят перевести в другую тюрьму

НЬЮ-ЙОРК, 9 авг — РИА Новости, Ирина Андреева. Четырех задержанных в США россиян по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег могут перевести в тюрьму Нью-Йорка, где уже находится пятый гражданин РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Сейчас в тюрьме Нью-Йорка находится только гражданин РФ Максим Суверин, с которым российским дипломатам удалось встретиться во вторник.

"Мы ожидаем, что остальных задержанных россиян тоже могут перевести в тюрьму Нью-Йорка", — сказал Топольский.

Он пояснил, что это связано с тем, что запросы на задержание этих граждан были выданы ньюйоркским офисом ФБР.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых несколько россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. Минюст США сообщил РИА Новости имена пятерых граждан РФ: Максим Суверин, он уже находится в тюрьме Нью-Йорка, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, которые находятся в тюрьмах других штатов.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.

Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы, а также сговор с целью отмывания денег, за что предусмотрен срок 20 лет.