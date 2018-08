По его наблюдениям, в Вашингтоне, где в общем-то поддерживали грузинского лидера, воинственность Саакашвили не встретила понимания. «По поводу войны Райс на него орала, срывая голос: If it happens we’re out — если это случится, мы будем в стороне! Она публично признавала в фильме, снятом после конфликта, что говорила Саакашвили: если затеешь войну, поколения грузин не увидят НАТО как своих ушей!» — продолжает он. И разводит руками: «А что было дальше — все видели».