Петр Мамрадзе знает лично всех тех, кто творил современную историю Грузии. В 1990-х и начале нулевых он занимал пост главы администрации президента Эдуарда Шеварднадзе. При Саакашвили был депутатом парламента. «Такие лидеры, как Гамсахурдиа, прямо кричали на митингах: «Надо очистить Грузию от этнически чуждых элементов!»

В интервью «Комсомольской правде» Звиад говорил о необходимости жестко ограничить рождаемость негрузинского населения, потому что оно размножается с катастрофической быстротой», — вспоминает он.

«Некоторые его слова повторить трудно, — продолжает Мамрадзе. — В июле 1989-го в селе Эредви, на границе с Южной Осетией, он обратился к людям так: «Осетины — это индоевропейские свиньи. Надо взять веник и совок и вымести их через Рокский тоннель!»