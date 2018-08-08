США намерены работать над улучшением отношений с Россией, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США намерены продолжать работу по улучшению отношений с Россией, несмотря на введение санкций из-за ситуации в Солсбери, заявил чиновник госдепартамента в ходе телефонного звонка для журналистов в среду.

"Мы не делаем разные вещи, мы одна администрация. Мы очень строги с РФ, но с другой стороны мы намерены продолжать работать в направлении улучшения отношений с РФ", — ответил он на вопрос журналистов, не вступают ли в противоречие новые санкции с заявлениями со встречи в Хельсинки президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.