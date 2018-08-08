Помпео обсудил с главой МИД Египта Сирию, Ливию и Палестину

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Египта Сэмех Шоукри обсудили в среду в Вашингтоне двустороннее сотрудничество, а также ситуацию в Сирии, Ливии и палестино-израильский конфликт.

"Госсекретарь США Майкл Помпео встретился сегодня в Вашингтоне с египетским министром иностранных дел Сэмехом Шоукри. Они обсудили крепкое партнерство США-Египта, американскую военную помощь Египту и тесное сотрудничество по двусторонним и региональным вопросам безопасности, включая Сирию, Ливию, а также усилия по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной", — говорится в сообщении госдепартамента со ссылкой на слова его представителя Хезер Науэрт.