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Россия помогает США в установлении судеб погибших в Корейской войне

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© REUTERS / Kim Hong-Ji/PoolЗахоронение останков 55 американских солдат, погибших в Корейской войне. Архивное фотоЗахоронение останков 55 американских солдат, погибших в Корейской войне. Архивное фото
© REUTERS / Kim Hong-Ji/Pool

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Российская сторона оказывает всю возможную помощь для выяснения судеб погибших американских военных в ходе Корейской войны; в рамках проходящего заседания рабочей группы по Корейской войне РФ предоставит США ряд документов по этому вопросу, рассказала РИА Новости врио руководителя представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной деятельности Елена Гриценко.

Статуя Братьев в Сеульском Музее войны
CC BY-SA 3.0 / Danleo / The Statue of Brothers in Seoul War Memorial
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"Делегация прибыла сюда для участия в технических переговорах рабочей группы по войне на Корейском полуострове. В рамках российско-американской комиссии действуют четыре рабочие группы. По войне в Корее — одна из рабочих групп. (В рамках встречи в среду) будут проводиться технические переговоры между российской и американской стороной. В основном они касаются архивного поиска. Российская сторона помогает американской стороне в установлении судеб погибших и пропавших без вести американских военнослужащих", — рассказала она.

Как уточнил в беседе с РИА Новости начальник центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков, на сегодняшнее совещание российская сторона приготовила ряд архивных материалов, которые выявила по просьбе американских коллег. "Еще раз проанализировали те документы, которые у нас есть по Корее", — сказал он.

"Есть также некоторые предложения и выявленные документы по периоду Второй мировой войны о судьбах, в том числе американских летчиков. И нам с американскими коллегами нужно будет обсудить дальнейший ввод в научный оборот и этих архивных документов", — отметил Пермяков.

Сеул. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
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В конце июля транспортный самолет, на борту которого находились останки 55 американских военных, прибыл из КНДР на американскую авиабазу Осан в Южной Корее. Он доставил на американскую землю останки военных, погибших на территории КНДР во время Корейской войны и переданных в рамках выполнения договоренностей саммита КНДР — США в Сингапуре. В торжественной церемонии по этому поводу принял участие вице-президент США Майк Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил ранее лидера КНДР Ким Чен Ына за письмо и отправку останков американских военных, погибших во время Корейской войны, заявив, что "с нетерпением" ждет с ним новой встречи. Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысячи человек. Останки более пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.

Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку между ними подписано только соглашение о перемирии. Южная Корея и вовсе тогда отказалась подписывать соглашение о перемирии, и лишь в 1992 году между двумя корейскими государствами вступило в силу Соглашение о примирении, взаимном ненападении, обменах и сотрудничестве.

Российская делегация прибыла в Вашингтон 6 августа. В ее составе — начальник Центрального архива Минобороны России Игорь Пермяков, заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Александр Захаров, директор департамента российского Минфина Анатолий Попов.

Морские пехотинцы отступают от Чосина. 1950 год
© Фото : Public domain
Корейская война 1950-1953 годов
Во вторник представители российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести возложили венок к барельефу "Дух Эльбы" у Мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне

Кроме участия в заседании рабочей группы по Корейской войне делегация 9 августа примет участие в торжественной церемонии у могил моряков Российского императорского флота на кладбище в Брумолле (штат Пенсильвания). Также в четверг состоится и посещение Русского Православного Свято-Андреевского собора в Филадельфии, построенного на пожертвования моряков крейсера "Варяг" и броненосца "Ретвизан". Члены делегации познакомятся с музеем легендарного крейсера, который находится в Свято-Андреевском соборе. Программа визита завершится в пятницу, 10 августа.

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