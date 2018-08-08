Россия помогает США в установлении судеб погибших в Корейской войне

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Российская сторона оказывает всю возможную помощь для выяснения судеб погибших американских военных в ходе Корейской войны; в рамках проходящего заседания рабочей группы по Корейской войне РФ предоставит США ряд документов по этому вопросу, рассказала РИА Новости врио руководителя представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной деятельности Елена Гриценко.
Как уточнил в беседе с РИА Новости начальник центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков, на сегодняшнее совещание российская сторона приготовила ряд архивных материалов, которые выявила по просьбе американских коллег. "Еще раз проанализировали те документы, которые у нас есть по Корее", — сказал он.
"Есть также некоторые предложения и выявленные документы по периоду Второй мировой войны о судьбах, в том числе американских летчиков. И нам с американскими коллегами нужно будет обсудить дальнейший ввод в научный оборот и этих архивных документов", — отметил Пермяков.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил ранее лидера КНДР Ким Чен Ына за письмо и отправку останков американских военных, погибших во время Корейской войны, заявив, что "с нетерпением" ждет с ним новой встречи. Число погибших в Корейской войне 1950-1953 годов американцев с учетом пропавших без вести составляет около 36,6 тысячи человек. Останки более пяти тысяч из них, по данным Пентагона, находятся на территории КНДР.
Российская делегация прибыла в Вашингтон 6 августа. В ее составе — начальник Центрального архива Минобороны России Игорь Пермяков, заместитель директора департамента Северной Америки МИД РФ Александр Захаров, директор департамента российского Минфина Анатолий Попов.
Кроме участия в заседании рабочей группы по Корейской войне делегация 9 августа примет участие в торжественной церемонии у могил моряков Российского императорского флота на кладбище в Брумолле (штат Пенсильвания). Также в четверг состоится и посещение Русского Православного Свято-Андреевского собора в Филадельфии, построенного на пожертвования моряков крейсера "Варяг" и броненосца "Ретвизан". Члены делегации познакомятся с музеем легендарного крейсера, который находится в Свято-Андреевском соборе. Программа визита завершится в пятницу, 10 августа.