В Одессе неизвестные в масках устроили погром в кафе

КИЕВ, 8 авг – РИА Новости. Неизвестные в масках ворвались и устроили погром в кафе в Одессе, правоохранители расследуют обстоятельства по факту совершения хулиганских действий, сообщает управление полиции Украины в Одесской области.
"Мужчины применили вещество слезоточивого действия, после чего битами повредили продукцию и толкнули одну из работниц заведения. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство" УК Украины.