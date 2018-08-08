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Новые задержания и обыски проходят в Белоруссии по "делу Белты"

Сюжет:
Скандал вокруг доступа к новостям Белты (21)
(обновлено: 20:48 08.08.2018)
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© Sputnik / Вера Дашкевич Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фотоБизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото
© Sputnik / Вера Дашкевич

МИНСК, 8 авг – РИА Новости. Сотрудники белорусских правоохранительных органов в среду провели обыски в редакциях ряда СМИ, в том числе в государственной газете, по делу о незаконном доступе к платной ленте республиканского информагентства Белта. По данным Следственного комитета, задержаны еще два журналиста.

Мигалка. Архивное фото
© Fotolia / rosasto
В редакции белорусской газеты "Культура" идет обыск по "делу Белты"
Ранее в поле зрения белорусских правоохранителей попал целый ряд журналистов, которые, по версии следствия, не были официально подписаны на услуги Белта, но с помощью паролей могли читать новости как подписчики. По данным следователей, в 2017-2018 годах подозреваемые совершили более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе Белта, без ведома и согласия агентства.

Гендиректор Белты Ирина Акулович назвала такие действия "воровством". Она сообщила РИА Новости, что написала заявление в милицию, поскольку добросовестные подписчики начали испытывать сложности с авторизацией в новостной ленте.

Изначально Следственный комитет сообщал, что к противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН" и ООО "ТутБай Медиа", в их офисах прошли обыски. Были задержаны несколько представителей белорусского портала tut.by и частного агентства новостей БелаПАН, некоторых из них отпустили во вторник вечером после допроса. Другие были задержаны на трое суток.

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер
© Фото : портал TUT.BY
Основателя портала Tut.by вызвали на допрос в СК Белоруссии
Однако уже на следующий день стало известно о новой волне задержаний и следственных действий в редакциях СМИ и по месту жительства журналистов.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность ситуацией вокруг белорусских медиа и призвал власти немедленно освободить задержанных журналистов.

Неофициально от журналистов

В среду утром фрилансер Павел Быковский, который сотрудничает с Deutsche Welle, на своей странице в Facebook сообщил об обыске у себя дома. "Ко мне пришел Следственный комитет", — написал он, не уточнив подробности. Позднее появилась информация, что Быковский задержан на трое суток и находится в статусе подозреваемого.

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото
© Sputnik / Вера Дашкевич
В ОБСЕ призвали освободить задержанных белорусских журналистов
Вскоре стало известно и о задержании редактора интернет-версии газеты "Белорусы и рынок" Алексея Жукова. В частности, по некоторым данным, Жукова забрали на допрос вместе с супругой из дома в Минском районе. В интернете также был размещен соответствующий фотоснимок.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила об обыске в офисе портала о недвижимости realt.by. По данным БАЖ, обыск проводил Следственный комитет, из офиса были изъяты компьютеры и ноутбуки, четверых сотрудников портала увезли на допрос.

Об очередном обыске по этому же делу, но уже в государственном СМИ, сообщила в среду одна из сотрудниц газеты "Культура" Дарья Амелькович.

"И "Культура" тоже. В нашей тихой редакции идет обыск на предмет того же", — написала Амелькович в Facebook.

Позже она добавила, что обыск окончен, а "компьютеры оставлены для работы".

Официально от СК

Ближе к вечеру Следственный комитет Белоруссии подтвердил проведение в трех редакциях СМИ следственных действий по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации госагентства Белта. Получила подтверждение и информация о задержании двух журналистов – Быковского и Жукова.

"Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВи". Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Автомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
В офисе белорусского портала realt.by прошел обыск
По данным ведомства, уголовное дело в отношении сотрудников СМИ возбуждено по статье "несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда".

Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Также в виде наказания к ним могут быть применены штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, арест либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Реакция ОБСЕ

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал белорусские власти немедленно освободить задержанных журналистов.

"Крайне несоразмерные меры, предпринятые правоохранительными органами в отношении двух независимых новостных агентств, вызывают серьезную обеспокоенность касательно уважения к независимым СМИ в Белоруссии. Я призываю власти немедленно освободить всех задержанных журналистов и гарантировать, что оба СМИ (tut.by и БелаПАН – ред.) смогут беспрепятственно продолжить свою работу", — говорится в заявлении Дезира, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

При этом еще во вторник пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз попросил не политизировать "дело Белта", отметив, что оно относится к компетенции Следственного комитета.

По его словам, в этом деле не стоит искать какой-то другой подоплеки или "подводных камней", поскольку ситуация "не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности" в Белоруссии.

Есть ли политика?

Основатель белорусского портала tut.by Юрий Зиссер, который изначально говорил, что в деле о задержании сотрудников портала политики нет, вечером во вторник изменил свое мнение по этому вопросу.

"С утра (во вторник – ред.) политика не была заметна. Однако к концу дня событие получило столь космические масштабы отражения в различных государственных СМИ, совершенно несоразмерные существу дела, что политическая подоплека стала очевидной", — написал Зиссер на своей странице в Facebook.

Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совете Европы прокомментировали задержание белорусских журналистов
Он также отметил, что дело о несанкционированном доступе к платной подписке Белта "не стоит и малой доли того огромного освещения, которое оно получило в государственных СМИ".

Между тем Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) во вторник опубликовала запись телефонного разговора двух сотрудниц портала tut.by, в которой как раз идет речь о доступе на платный сервис Белта.

"Я тебе честно скажу. Я пользуюсь подпиской. Я даже не открываю сайт Белта. Ну, практически никогда… Поэтому, в принципе, да, мы ее "юзаем" (используем – ред.), мы ее "тырим" (берем без разрешения с платного сервиса — ред.)", — призналась в разговоре одна из сотрудниц tut.by.

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